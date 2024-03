Euro2024: Portugal defronta Suécia em Guimarães na preparação para a fase final

Portugal inicia hoje a preparação para a fase final do Euro2024 de futebol com um particular frente à Suécia, em Guimarães, em que o selecionador Roberto Martínez deverá operar algumas estreias e dar oportunidade a jogadores menos utilizados.

O Estádio D. Afonso Henriques, casa habitual do Vitória de Guimarães, vai ser palco do 21.º duelo entre portugueses e suecos, 11.º em solo luso, onde a seleção nacional apenas venceu por duas vezes contra cinco dos escandinavos.

O capitão Cristiano Ronaldo é baixa, assim como Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix, todos com autorização para se apresentarem apenas no arranque dos trabalhos para o segundo particular deste mês, que será na terça-feira, na Eslovénia.

Isto pode proporcionar a primeira internacionalização ‘AA’ aos estreantes Francisco Conceição, Jota Silva e Dany Mota, este último chamado à última hora, mas também com outros nomes como João Mário, do FC Porto, Diogo Leite, Nelson Semedo, Bruma e Matheus Nunes a terem ainda possibilidade de convencer o selecionador nacional de que merecem estar na fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha.

O jogo pode ser ainda mais especial para Jota Silva, a grande surpresa desta convocatória, já que o avançado de 24 anos, que leva 13 golos e sete assistências em todas as provas em 2023/24, atua precisamente no Vitória de Guimarães.

Já o guarda-redes Diogo Costa vai falhar a partida devido a lesão, o que dará oportunidade de José Sá ou Rui Patrício voltarem a defender as redes da equipa das ‘quinas’.

A Suécia, que falhou o apuramento para o Euro2024, vai estrear o técnico Jon Dahl Tomasson no cargo de selecionador, o primeiro estrangeiro desta seleção nórdica, e tem como grande figura Viktor Gyökeres, avançado do Sporting e melhor marcador da I Liga portuguesa, com 22 golos.

O encontro está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do espanhol Ricardo de Burgos.