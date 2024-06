Portugal, ainda sem Ronaldo e Pepe, defronta hoje a Croácia, no único particular antes do Euro2024 de futebol em que defronta uma equipa também apurada, no regresso ao Estádio Nacional após uma década de ausência.

Dias depois do triunfo por 4-2 sobre a Finlândia, a seleção nacional vai ter pela frente um adversário de um nível bem mais superior e que promete ser, talvez, o primeiro teste a ‘doer’ desde a chegada de Roberto Martínez ao cargo de selecionador luso, já que os croatas têm no currículo o terceiro lugar do Mundial2022, no Qatar, isto depois de já terem sido vice-campeões em 2018, na Rússia.

Embora já estejam integrados no estágio, o capitão Cristiano Ronaldo e Rúben Neves são baixas certas, assim como Pepe, enquanto Nelson Semedo está disponível depois de ter falhado o duelo com os finlandeses.

Francisco Conceição esteve limitado nos últimos dois treinos e também deverá ser poupado frente aos croatas.

Este será regresso de Portugal ao Jamor, depois de 10 anos desde o último jogo, quando, em 31 de maio de 2014, sob o comando de Paulo Bento, empatou a zero com a Grécia, de Fernando Santos, também num particular, mas neste caso de preparação para o Campeonato do Mundo do Brasil.

Quatro meses depois, Santos viria a render Paulo Bento no cargo de selecionador português, levando, mais tarde, a equipa das ‘quinas’ à conquista do Euro2016.

Portugal defronta pela oitava vez a Croácia, desta vez num particular de preparação para a fase final do Euro2024 de futebol, com a seleção lusa a ter um registo quase perfeito perante o rival dos Balcãs.

Entre jogos oficiais e particulares, a seleção nacional leva seis vitórias e apenas um empate, com uma larga diferença de golos (15-4), com os dois últimos embates, ambos com triunfos lusos, a acontecerem em 2020, na fase de grupos da Liga das Nações.

A Croácia foi mesmo uma das ‘vítimas’ no caminho vitorioso de Portugal para a conquista do Campeonato da Europa de 2016, em França (1-0 após prolongamento, nos oitavos de final), isto depois de as duas nações já se terem encontrado nesta mesma prova, mas em 1996, no seu primeiro duelo de sempre, este também com triunfo luso (3-0, na fase de grupos).

O Portugal-Croácia está agendado para as 17:45 e terá arbitragem do alemão Harm Osmers.

Antes de viajar para a Alemanha, país que vai organizar o Europeu, a equipa portuguesa defronta ainda a República da Irlanda, em 11 de junho, em Aveiro.

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

O Euro2024 vai decorrer de 14 de junho a 14 de julho.