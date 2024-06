Euro2024: Países Baixos e França protagonizam primeiro ‘nulo’ da prova

Os Países Baixos, campeões em 1988, e a França, vencedora da prova em 1984 e 2000, selaram hoje o primeiro 0-0 na edição 2024 do Campeonato da Europa de futebol, na segunda jornada do Grupo D.

Em Leipzig, nenhuma das equipas conseguiu marcar, com os neerlandeses a manterem a liderança do agrupamento, com os mesmos quatro pontos dos gauleses, mas mais golos marcados (2-1 contra 1-0).

Países Baixos e França, que não contou com Kylian Mbappé, suplente não utilizado, somam mais um ponto do que a Áustria, isolada no terceiro posto, com três, depois do 3-1 à Polónia, quarta, ainda a zero.