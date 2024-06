Euro 2024: Nova casa cheia na Fan Zone do Madeira Shopping (com fotos)

Nova casa cheia no rooftop bar ‘Provisório’, no renovado terraço do piso da restauração do Madeira Shopping, para a assistir ao duelo entre a Turquia e Portugal, da 2.ª jornada do Euro2024 de futebol.

Tal como aconteceu no jogo da ronda inaugural, a Fan Zone que conta com o apoio do JM Madeira, encontra-se ‘à cunha’ e pronto para viver novas emoções fortes ao longo dos 90 minutos de um jogo que poderá garantir a qualificação da Seleção portuguesa para os oitavos de final da competição.

A confiança no sucesso da Seleção das Quinas reina no espaço, embora com a consciência de que será um joog difícil.