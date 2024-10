O avançado madeirense de 37 anos, Edgar Costa, terminou a carreira como futebolista e deverá integrar a estrutura verde-rubra, não sendo ainda conhecida a sua futura função nos quadros verde-rubros.

O anúncio oficial do término da sua carreira deverá ser comunicado este sábado, de forma oficial, pelo Marítimo.

De resto, recorde-se que a renovação por uma época de Edgar Costa foi anunciada no passado dia 10 de agosto, com o clube verde-rubro a informar do prolongamento do contrato por mais uma época, onde o madeirense iria representar a formação B maritimista.

No entanto, Edgar Costa termina agora a carreira, tendo novas funções que deverão passar pelo papel de assessor desportivo, que fará a ponte entre o diretor desportivo e a equipa.

Antigo capitão dos verde-rubros, Edgar Costa somou 275 jogos, 20 golos e 29 assistências pelos madeirenses, durante praticamente uma década.