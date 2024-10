Eco Rally Madeira 2024 já está na estrada

Já arrancou a segunda edição do Eco Rally Madeira, quinta prova do Campeonato de Portugal de Novas Energias. A cerimónia de abertura teve lugar na marina da Calheta e as viaturas seguem em direção à Ponta do Pargo, onde termina a primeira secção.

Eco Rally Madeira 2024 passará, ao longo da tarde deste sábado e na manhã de domingo, pelos concelhos da Calheta, Funchal e Machico.

São 33 as equipas que competem nesta edição da prova, com veículos 100% elétricos de série, que irão percorrer cerca de 206 quilómetros divididos em quatro secções com 14 setores de regularidade e uma power stage.