A prova regional tem em vista o circuito mundial, o FIA Eco Rally, e irá mesmo formalizar uma candidatura para fazer parte da elite internacional.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda os Jogos Olímpicos. Pichardo na final do triplo salto. Campeão olímpico em Tóquio2020 confirmou as credenciais. Na canoagem, Pimenta e Portela também avançam.

No futebol, Fransérgio está de volta ao Marítimo. Trata-se de um reforço sonante, de um jogador que esteve quatro épocas nos verde-rubros, onde fez 117 jogos pela equipa principal, marcou 16 golos e assegurou nove assistências.

Em sentido inverso, Gustavo Silva em Guimarães. Depois de Chucho, os vimaranenses confirmaram a contratação de mais um jogador que fez parte do plantel alvinegro na última época.

Saiba também que Tomás Faustino está na FPF como Team Manager. O madeirense encara novo desafio na carreira, ao mais alto nível, ao serviço das seleções nacionais jovens. Vai desempenhar funções ligadas ao apoio logístico.

