Um golo de Pepê deu ontem o triunfo ao FC Porto sobre o Vitória de Guimarães, na 1.ª mão da meia-final da Taça de Portugal.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Rui Alves suspenso por 22 dias. O Conselho de Disciplina decidiu castigar o líder alvinegro pelas críticas proferidas à arbitragem de Ricardo Baixinho, após a derrota frente ao Feirense. Rui Alves assume ao Jornal que vai recorrer da decisão.

Saiba ainda que talentos madeirenses impõem nova goleada no futsal em sub-13 e que Ronaldo tem novo encontro com a história. Madeirense pode tornar-se no primeiro futebolista a ser o máximo goleador em quatro países.

