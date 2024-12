E vão quatro jogos sem vencer. O Marítimo voltou a sofrer, ontem, para empatar (1-1) na receção ao Benfica B.

O jogo dos verde-rubros faz a capa do Desporto do JM de hoje. Sobre o desempenho da equipa, só no final do desafio é que o Marítimo deu uma boa resposta e até podia ter chegado à vitória.

O Marítimo conquistou apenas um dos últimos 12 pontos disputados.

Por outro lado, o Benfica está a aproveitar o período negativo nascido após a saída de Rúben Amorim, para se aproximar do líder do campeonato.

Os encarnados foram vencer (2-0) a Arouca e reduziram a distância para o Sporting.

“Ribeira Brava perde primeiros pontos no Porto Santo”; “‘Amigas’ continuam em sofrimento na Liga”, e “Manchester de Amorim já goleia na Premier League” são as restantes chamadas da capa do Desporto.