De mal a pior. O Marítimo sai da Taça de Portugal pela ‘porta pequena’, derrotado no prolongamento pelo Pevidém, do quarto escalão do futebol português. Silas lamenta fraco rendimento e reconhece “desastre”.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Camacha que mereceu sonhar. Os camachenses discutiram a eliminatória frente ao Leiria, apesar de terem sofrido um golo logo aos 2 minutos. A boa exibição justificou aplausos, mas não evitou a eliminação (0-2).

Na I Liga destaque para Samu que conquistou o castelo Avançado bisou no triunfo (3-0) do FC Porto em Guimarães.

Leia ainda sobre Machico que está à procura de ser feliz. Tricolores viajam esta tarde ao recinto da Oliveira do Hospital.

