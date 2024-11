O jogo de estreia de Rui Duarte nos Barreiros, como treinador do Marítimo, começou bem, mas acabou mal. A derrota caseira por 2-1 volta a evidenciar fragilidades do plantel e a desanimar os adeptos.

Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM, onde em destaque está também o Benfica, que ultrapassou o Farense com uma reviravolta (2-1) e já está há cinco jogos a vencer para o campeonato.

No Nacional, Tiago Margarido não desiste do processo. O técnico alvinegro deverá fazer apenas uma alteração no onze para o jogo com o Santa Clara.

Já no futebol feminino, o Marítimo venceu o Albergaria e ascendeu, à condição, ao quinto lugar da Liga BPI. No basquetebol, a AD Galomar continua sem vitórias, e no andebol, o Marítimo triunfou frente ao Vitória de Guimarães.