Cristiano Ronaldo: “A Bola de Ouro e o The Best estão a perder credibilidade”

O ‘astro’ madeirense Cristiano Ronaldo, recentemente distinguido nos Globe Soccer Awards, falou, em entrevista ao jornal Record, sobre a credibilidade de outras distinções individuais, como a Bola de Ouro ou o The Best, que recentemente foram entregues a Messi.

“Acho que, de certa forma, a Bola de Ouro e o The Best estão a perder credibilidade. Temos de analisar a época inteira. Não é dizer que o Messi não merecia, ou o Haaland ou mesmo o Mbappé. Eu, simplesmente, já não acredito mais nesses prémios. E não é por ter ganho nos Globe Soccer. Mas são factos, são números. E os números não enganam. Não me podem tirar este troféu [melhor marcador do ano] porque é uma realidade. Por isso, deixa-me ainda mais feliz”, disse.

“Jogar em Portugal está fora de questão”

Relativamente ao futuro, Cristiano Ronaldo deixou uma garantia: o futuro próximo passa pelo Al Nassr, clube com o qual tem contrato por mais uma temporada e meia, até junho de 2025.

O regresso a Portugal - recorrentemente associado a um possível regresso ao Sporting -, não está nos planos.

“Jogar na Liga Portuguesa não faz sentido nenhum. Vou fazer 39 anos dentro de alguns dias, vou jogar esta época que falta e mais um ano no Al Nassr, que é o que eu mais quero e, quando tiver 40 anos, vamos ver o que vai acontecer [...]. Mas essa possibilidade de jogar em Portugal está fora de questão”, finalizou.