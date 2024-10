Conselho de Governo louva Bernardo Pereira e CDR dos Prazeres

O Conselho de Governo louvou publicamente o atleta madeirense Bernardo Pereira e o CDR dos Prazeres pelos resultados desportivos alcançados no passado fim de semana.

As resoluções do Executivo madeirense foram tomadas durante a reunião do conselho de Governo, tendo o louvor público para o atleta do Clube Naval da Calheta e da Associação Regional de Canoagem da Madeira sido aprovado tem em conta a “conquista, ao serviço da Seleção Nacional, dos títulos de Vice-campeão do Mundo na Classe SS1 e SS2 mistos no escalão de sub-23”.