Champions Feminina: Sporting eliminado após derrota com a Roma

O Sporting falhou hoje a qualificação para a fase de liga da Liga dos Campeões feminina de futebol, ao ser derrotado, em Rio Maior, pela Roma por 2-0, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória.

No Estádio Municipal de Rio Maior, a formação leonina, que partia com uma vantagem de 2-1 conseguida há uma semana em Roma, no encontro da primeira mão, foi derrotada com um autogolo de Ashley Barron, nos descontos do primeiro tempo (45+5 minutos), e um tento de Valetina Bergamaschi, aos 62.

A madeirense Telma Encarnação, autora de um dos golos da 1.ª mão, alinhou os 90 minutos.

O Sporting, que procurava uma inédita presença na fase de liga da ‘Champions’, na qual marcará presença a formação do Benfica, pentacampeã nacional, irá assim juntar-se ao Sporting de Braga na segunda ronda da nova Taça Europa.