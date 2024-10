Carta aberta de Bernardo Gomes ao pai Danny

Bernardo Gomes, futebolista do Marítimo, através do Instagram, escreveu uma mensagem de agradecimento ao pai e ex-diretor desportivo Danny Gomes, pelo contributo que deu ao emblema verde-rubro, afirmando que o antigo internacional português foi um grande pilar para o clube.

“Um obrigado é pouco pelo que fizeste pelo Marítimo, não só como jogador, mas como diretor desportivo! Desde o primeiro dia que deste sempre o teu máximo por este clube, pelos jogadores e pelas pessoas todas à volta do clube” Foste um pilar grande para o Marítimo. Fizeste uma equipa muito competitiva, impunhas sempre respeito nos jogos e vibravas muito nos jogos porque o Marítimo é o nosso clube do coração”, lê-se na publicação, que é ilustrada com uma imagem do abraço entre ambos, na sequência do golo marcado por Bernardo Gomes diante do Feirense, duelo da época passada em que o Marítimo esteve a perder por 2-0 e acabou por ganhar por 3-2.

Bernardo Gomes revela ainda que Danny “foi um dos poucos que choraram depois do empate contra o Académico Viseu”, derradeiro jogo de 2023/24 onde o Marítimo hipotecou a possibilidade de disputar o play-off de subida.

A finalizar, o médio, de 20 anos, lança uma farpa aos comentários menos abonatórios que têm surgido depois da saída do treinador Silas.

“Infelizmente o que não falta nesta ilha da Madeira e no mundo em geral são pessoas invejosas e pessoas que mentem para deitar outros abaixo. Mas não sabem que para chegar onde chegaste e para ter o sucesso que tiveste é preciso muita humildade, foco e trabalho. eu tenho a sorte de ser teu filho, felizmente pudeste me ensinar isso tudo e sou muito grato por isso! Amo-te muito Pai”, acrescentou.

E finaliza com: “Ps: Serás sempre a primeira pessoa com quem irei celebrar as minhas conquistas”.