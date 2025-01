Bom dia!

Desde 1994, quando a Associação de Ténis da Madeira adquiriu o terreno na zona do Papagaio Verde, que se fala num projeto para a modalidade que compreende quatro campos de ténis e três de squash. O compromisso continua de pé, apesar dos entraves burocráticos que remontam ao século passado.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Dudu vive “auge da carreira”. Ex-nacionalista Francisco Ramos elogia um “avançado rápido e muito forte”.

Já no Marítimo, Tabuaço assusta quem marca penáltis. Já defendeu três grandes penalidades esta época. “É algo intuitivo que ele tem”, afirma antigo técnico.

Saiba ainda que Arreiol foi convocado para a receção do Sporting ao Brugge e que Di María vai a jogo no Benfica vs Barcelona e merece elogios do adversário.

Guilherme Freitas e Lara Luís vencem títulos em juniores na esgrima.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.