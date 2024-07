Campeonato de Portugal: Primeiro dérbi regional a 25 de agosto

Foi esta quinta-feira conhecido o calendário 2024/25 do Campeonato de Portugal, quarto escalão do futebol nacional.

Uma vez mais, a Madeira estará representada por três clubes. Nomeadamente AD Camacha, Marítimo B e a recém-promovida AD Machico, que vão competir na Série B, juntamente com Beira-Mar, Leça, Gondomar, Régua, União de Lamas, Salgueiros, Marco 09, Guarda FC, Coimbrões, Cinfães e Alpendorada

Na jornada inaugural, agendada para 18 de agosto, os camachenses visitam o Guarda FC, os verde-rubros viajam até ao reduto do Alpendorada e os tricolores recebem o Régua.

Quanto aos dérbis regionais, o primeiro acontece na 2.ª jornada, a 25 de agosto, com a Camacha a receber Machico. Na 1.ª volta, seguem-se a receção do Marítimo B aos machiquenses, no dia 6 de outubro (6.ª jornada), e a visita dos camachenses aos verde-rubros, no dia 30 de novembro (10.ª jornada).

De resto, a 1.ª fase do Campeonato de Portugal, que conta com 26 rondas, decorre até 13 de abril. Os primeiros dois classificados de cada uma das quatro séries apuram-se para a Fase de Subida, ao passo que os cinco últimos de cada série são despromovidos às competições distritais/regionais.