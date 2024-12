A Câmara Municipal da Calheta congratula o canoísta Bernardo Pereira, atleta do Clube Naval da Calheta, pela conquista do 1º lugar na prestigiada competição internacional ‘The Doctor’, realizada este sábado em Perth, na Austrália. Trata-se de um percurso de 27 quilómetros em ‘downwind’, entre a Ilha de Rottnest e a praia Sorrento. Esta foi a derradeira prova do ‘Shaw and Partners WA Race Week’, competição que está a decorrer desde o dia 23 de novembro naquele País, onde participam mais de 1200 atletas de diversas nacionalidades.

Refira-se que o atleta, natural do Arco da Calheta, já soma, ao longo da sua carreira desportiva, inúmeros títulos regionais, nacionais e internacionais, consolidando-se como um dos grandes nomes da canoagem portuguesa. “Esta nova vitória é mais uma demonstração do seu talento, dedicação e esforço”, razão pela qual a Autarquia, liderada por Carlos Teles, manifesta “o seu orgulho por mais esta conquista que eleva o nome da Calheta no cenário desportivo mundial”.