Benfica vence Farense com reviravolta

O Benfica somou hoje a sua quinta vitória consecutiva na I Liga, ao vencer o Farense por 2-1, numa reviravolta emocionante, em jogo disputado no Estádio Algarve.

A equipa algarvia adiantou-se no marcador aos 15 minutos, com um golo do espanhol Darío Poveda, mas os ‘encarnados’ responderam de forma eficaz. Carreras igualou a partida aos 21 minutos e, já na segunda parte, Pavlidis consumou a reviravolta aos 54, assegurando a vitória do Benfica sob a orientação de Bruno Lage, que alcança assim o quinto triunfo no campeonato e o nono em 10 jogos em todas as competições.

Com esta vitória, o Benfica mantém-se no terceiro lugar, com 22 pontos, a oito do líder Sporting, que tem mais um jogo (30 pontos), e a dois do FC Porto, segundo classificado, que defronta o Estoril Praia no domingo. Por sua vez, o Farense permanece na 18.ª e última posição da tabela, com quatro pontos, depois de somar a oitava derrota na prova.