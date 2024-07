Atleta do Santanense conquista medalha de prata para Portugal

Depois de Jéssica Rodrigues (CDR Prazeres), durante o dia de ontem, João Francisco Jesus (Santanense) arrecadou este domingo mais uma medalha de prata para Portugal, nos 5.000 metros pontos, em juniores. Só os atletas madeirenses conquistaram cinco pódios das 15 medalhas conquistas por Portugal. O europeu de Patinagem de Velocidade, evento que está a decorrer em Ostende, na Bélgica, terminou na pista e prossegue, na terça-feira, com a competição em estrada.

Além da patinadora do CDR Prazeres e do atleta do Santanense, destaque para outro atleta dos Prazeres, Afonso Neto, que foi Medalha de Bronze por equipas nas estafetas.

Em dois dias de competição, os atletas da Madeira já conquistaram sete medalhas, duas de prata e cinco de bronze, com destaque para a equipa feminina de Juniores, a equipa de quarto patinadoras onde três delas são madeirenses: Francisca Henriques, do CS Marítimo, Jéssica Rodrigues e Leonor Ladeira, do CDR Prazeres, que foram medalhas de bronze.