A Associação de Futebol da Madeira poderá contar com cinco candidatos nas próximas eleições, previstas para o início de 2025. Elmano Santos, António Abreu, João Santos, Rui Coelho e Pedro Araújo analisam e tentam recolher os apoios necessários.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda uma modalidade em voga. Padel ‘domina’ Porto Santo. O ‘MG Porto Santo Padel Trophy Power Coral Puro Malte’, evento organizado pelo JM, já arrancou na ‘ilha dourada’, nos courts do Vila Baleira. O primeiro dia teve de tudo: jogos mais equilibrados e outros mais previsíveis. Hoje, continua a emoção.

No andebol, Madeira vai discutir fim da SAD. Na apresentação da equipa, ficou vincada a intenção de vencer tudo e de debater a SAD.

Já no futebol, perspetiva-se casa cheia na Choupana. Encontro do Nacional com o campeão Sporting deverá encher o Estádio da Madeira no próximo sábado.

