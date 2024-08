O campeonato de futebol já começou e ontem as duas equipas madeirenses abriram o campeonato com bons indicadores. Na I Liga, o Nacional começou ao ataque mas não conseguiu manter a pressão. Na II Liga, o Marítimo revelou erros defensivos e queixas sobre a arbitragem. Esta é manchete do JM Desporto.

Em grande destaque, o ouro olímpico conquistado pela dupla de ciclistas Iúri Leitão e Rui Oliveira; o primeiro conquistado fora do atletismo.

Ainda o Rali Vinho Madeira. ‘Vítima do acidente foi operada’, destaca o JM dando conta de que a jovem de 19 anos atingida por um carro em prova, na Ponta do Sol, só teve alta sexta-feira e não recebeu qualquer visita da organização do rali.