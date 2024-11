Nacional e Marítimo em destaque nesta edição do JM Desporto. As equipas madeirenses têm hoje duelos frente a equipas próximas na tabela e vão procurar distanciar-se dos seus opositores.

Na I Liga, os alvinegros defrontam o Estrela da Amadora, um adversário direto na luta pelapermanência. Na II Liga, o Marítimo visita o Leixões, formações em igualdade pontual, ambas com 15 pontos.

Outro destaque, ‘I Liga ao rubro’. Este domingo promete serde emoções fortes no principalescalão do futebol português,com confrontos entre os quatroprimeiros classificados. Há clássico na Luz entre Benficae FC Porto às 20h45, mas antes,há ainda o Braga-Sporting(18h45), em dia de despedidade Rúben Amorim.

Chamada de atenção para o andebol, concretamente para o passo importante que as atletas do Madeira SAD deram ao vencerem o Üsküdar B.S.K por 25-28, na 1.ª mão da 3.ª ronda da EHF European Cup, colocando-se em vantagem para a 2.ª mãoque será no Funchal, no próximo sábado.

Estes são os destaques, há mais para ler na edição.