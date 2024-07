‘Was it Therapy?’ para ver até setembro na Quinta Magnólia

Abriu esta segunda-feira a exposição ‘Was it Therapy?’, da autoria do artista plástico madeirense Marco Fagundes Vasconcelos, que ficará patente até ao mês de setembro na Quinta Magnólia – Centro Cultural. A mostra foi instalada no piso térreo daquele centro cultural e reúne trabalhos de técnica mista sobre cartão, contemplando também uma instalação composta por muitos fragmentos pintados.

Na abertura da exposição, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, salientou o facto de a Quinta Magnólia – Centro Cultural primar por dar espaço a artistas regionais, permitindo a divulgação dos seus trabalhos e entusiasmando a criação aos novos talentos madeirenses.

Quanto à mostra que aqui abriu portas, considera que ‘Was it Therapy?’ surge “num tempo especial para o artista, depois de algumas vicissitudes que experimentou, e que nos transporta para uma linguagem um pouco diferente da que é habitual” de Marco Fagundes Vasconcelos.

Contudo, esta é “complementar e perfeitamente enquadrada naquela que é a atualidade da sua vivência”, referiu o governante, que entende que esta se trata de “mais uma oferta qualificada do centro cultural da Quinta Magnólia”.