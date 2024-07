A Editora Página a Página lançou, recentemente, o livro de Edgar Silva, intitulado ‘Vendaval de Utopias’, que agora terá apresentação pública no Porto Santo e na Madeira.

Amanhã, sexta-feira, 5 de julho, às 18h, na Biblioteca Municipal no Porto Santo, terá lugar uma sessão pública de apresentação do livro, que será apresentado pela Professora Filomena Fernandes e que contará com a participação do autor.

Já no Funchal, no dia 19 de julho, às 19h, no Auditório 1, da Universidade da Madeira, no edifício do Colégio dos Jesuítas, realizar-se-á a sessão pública de apresentação do livro por Francisco Faria Paulino e com a intervenção do autor, Edgar Silva.