Vendas da Feira do Livro duplicaram face ao ano passado

A Feira do Livro do Funchal, que terminou ontem, dia 10, registou o dobro de livro de livros vendidos: 10.057, face a 5.000, em 2023. O volume de negócios ronda os 65 mil euros.

“Esta é uma prova que as políticas públicas no âmbito da promoção da leitura e do livro estão a ter resultado e os madeirenses estão a aderir mais ao livro, sendo que os livros infantis, romances, policiais e livros relacionados com a cultura regional são os mais procurados”, expressa a Câmara Municipal do Funchal, em comunicado.

Esta foi, também, a maior edição de sempre, em termos de apoio à edição de novas obras, com 10 livros editados e apoiados, mais três do que o ano anterior. Nos 55 eventos que compunham o programa, participaram mais de 250 pessoas.

Além do mais, no questionário realizado pela Câmara Municipal do Funchal aos livreiros, alfarrabistas e editores, a maioria demonstrou “estar muito satisfeita com a Feira do Livro”, afirmando “que a afluência de público e o volume de vendas realizado foi superior ao ano anterior”.