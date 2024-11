Foi uma noite repleta de gargalhadas e boa disposição no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, onde os “mestres” do humor de improviso serviram uma autêntica ‘Tragédia a La Carte’ para todos os gostos e feitios.

O tão aguardado regresso do trio Gustavo Miranda, César Mourão e Carlos M.Cunha à Região mereceu fortes ovações, à semelhança do ano passado em que ‘A Divina Commedia’ lotou, de igual modo, a sala onde centenas de pessoas se mostraram rendidas à criatividade e ao talento dos protagonistas, do princípio ao fim do serão.

Veja quem marcou presença: