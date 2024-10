Sob orientação de Alex Gonçalves e Andreia Miranda, com vídeo de Pedro Sousa, “Mama’ é interpretada por utentes acompanhados pela APCM, mostrando que a música é de facto universal e que é uma forma de expressão que pode ser usada por todos.

No âmbito do Mês de Sensibilização para a Paralisia Cerebral, que se assinala neste mês de outubro, foi lançada hoje, nas plataformas digitais a música “Mama”, com o respetivo videoclube. O projeto artístico-social resulta de uma parceria entre o Estúdio 21 e a Associação de Paralisia Cerebral da Madeira.

Segundo se lê na nota, “este projeto é o resultado de uma residência artística realizada dentro da própria instituição, com o objetivo de proporcionar o acesso à música e às artes do espetáculo a pessoas que, habitualmente, têm menos oportunidades de contacto com estas formas de expressão artística. A iniciativa visa não só o desenvolvimento social e humano, como também a criação de um produto artístico de qualidade, em que os participantes têm um papel ativo”.

Além da obra musical e do videoclipe, será igualmente lançado um pequeno documentário no dia 20 de outubro, disponível nas plataformas digitais, que retrata a experiência da residência artística, destacando os momentos vividos pelos participantes e os impactos transformadores desta ação.

No vídeo, os músicos Leonor Vasconcelos, Dárcio Mendonça, António Moniz, Sandra José, Gonçalo Gouveia e Alex Gonçalves ‘derrubam barreiras’ e mostram que cantar e tocar instrumentos é também uma forma de inclusão e de união. ‘Mama’ resulta de uma letra criada por todos, com base nas suas experiências e emoções. O título é inspirado no tema ‘Mama’ de Freddy Mercury, ídolo de Leonor Vasconcelos, sendo que a letra acaba por ser uma dedicatória às mães de cada um dos elementos.