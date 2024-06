O município da Calheta cumpriu, na noite deste sábado, a tradição das Marchas de São João. A marginal da vila encheu-se de magia, música, dança e euforia, ingredientes garantidos por cerca de 740 marchantes que representaram cada uma das oito freguesias do concelho da Calheta.

Sendo este um dos principais cartazes do município, foram milhares os que não quiseram perder a verdadeira animação da época dos Santos Populares, com um mar de gente a distribuir-se entre a Avenida D. Manuel I e a praia da Calheta, que às doze badaladas assistiu ao espetáculo pirotécnico que deu as boas vindas à dupla Calema.

A noite seguiu com animação a cargo do Grupo Café do Teatro até à madrugada deste domingo, que ainda oferece hoje razões para rumar até àquele concelho da zona oeste.

Ao final desta tarde, às 19h00, o auditório do MUDAS.Museu recebe em palco a terceira edição do Madeira Comedy Club, a prometer fazer rir à gargalhada com o típico humor dos 4Litro.

É neste palco que será apresentado o espetáculo ‘Happy Hour’, da Avesso, entre os dias 27 e 30 de julho, também inserido nas Festas do Concelho da Calheta.