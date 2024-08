O TÚNEL 8 - Festival das Artes prossegue até amanhã, sendo que o programa para este sábado tem em destaque o teatro ‘Os amores encardidos de Padi e Balbina’, apresentada pelos Cães do Mar, estrutura que chega à Madeira diretamente de Angra de Heroísmo, Ilha Terceira. A apresentação acontece hoje às 21h30 no Salão Paroquial da Igreja de Santo Amaro.

Este espetáculo “tem um tom irreverente e cruza mímica, música, dança, clown e slapstick comedy”, refere a nota de apresentação, sendo “quase todo ele em português, mas inclui alguma linguagem profana em inglês do século XVI.”

Refira-se que a Casa do Povo do Paul do Mar associa-se à passagem do TÚNEL 8 pela freguesia e preparará umas lapas para quem se quiser juntar ao serão. A Junta Freguesia do Paul do Mar apoia o festival.