A edição de estreia do ‘Funchal Summer Fest’, festival dedicado à juventude que aconteceu este sábado, dia 31 de agosto, obteve um registo de sete mil entradas ao longo do dia no Parque de Santa Catarina.

De acordo com a organização, que esteve a cargo da Divisão de Juventude da Câmara Municipal do Funchal, houve vários momentos durante a realização deste novo festival que o recinto ficou lotado, tendo em conta que o limite estabelecido foi o das 4.999 pessoas. Contudo, durante as 11 horas em que decorreu o evento, entre entradas e saídas, foi entregue um total de 7.000 pulseiras.