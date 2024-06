Maya Blandy, de origens australianas, alemã e inglesa, que cresceu na Madeira, está a lançar o seu primeiro single em português: ‘Calor’. O tema foi produzido por Jake Wherry, conceituado produtor e fundador da banda de jazz/hip-hop, The Herbaliser.

A artista funde ritmos e melodias soul / rhythm and blues com a energia contagiante da disco, o apelo intemporal do pop e a essência sincera do soul e do jazz. Maya vai atuar pela primeira vez em Portugal, no Music Box, em Lisboa, no dia 27 de Junho, às 21h30.