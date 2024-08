Nesta terceira semana do SantaCurtas, começa o festival com ‘House’ (Palestina/Alemanha) de Ahmad Saleh, o primeiro da sua trilogia da Palestina.

Em seguida ‘Cookies’ (Suécia), que é uma comédia negra do ítalo-sueco Alessandro Stigliano sobre um programador não valorizado por uma equipa egocêntrica.

‘Electra’ (República Checa) é uma curta experimental que mistura animação “stop-motion” e “live action” que explora a ideia de um trauma criado pela perda ou partida de um pai. Centrado na relação entre pai e filha. O filme é uma proeza técnica e artística inspirado nos filmes do movimento Dogma 95.

Em seguida da realizadora Paula Marques será exibido ‘Dildotectónica’ (Portugal), uma divertida e educativa curta-metragem que começa com a explicação acerca do fabrico artesanal de dildos, passando do documental para a fábula musical combinando a fantasia histórica com arquivos da Inquisição com música de Maria Inês Gonçalves e Rodrigo Vaiapraia.

A terminar ‘The Physics of Sorrow’ (Canadá) do búlgaro Theodore Ushev que é o primeiro filme de animação a utilizar na sua totalidade a pintura encáustica. A obra é uma viagem pelo labirinto da memória, revivendo uma infância emocionalmente intensa na Bulgária comunista e uma idade adulta extenuante pelo mundo como imigrante no Canadá, num esforço para dar sentido à sua identidade.

Antecedendo a projeção dos filmes haverá uma performance concerto da Diana Duarte-Voz, Synth, Loops e Luís Daio- Movimento. Tudo dia 16 de agosto, às 21:30 e de entrada gratuita.