A abertura oficial da 33.ª edição do ART´Camacha – Festival de Arte Camachense da iniciativa da Casa do Povo da Camacha decorreu ontem no Largo da Achada.

Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, em representação do Governo Regional, felicitou o trabalho da Casa do Povo da Camacha, do presidente Ricardo Vasconcelos e de todos os dirigentes dos órgãos sociais “que desde 1937 fazem crescer esta Casa do Povo com um vasto conjunto de iniciativas”.

Aproveitou também a ocasião para fazer um reconhecimento e agradecimento público à “excelente prestação” do Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha, não apenas na Região mas também no estrangeiro, nomeadamente nas Festas do Santíssimo Sacramento nos EUA- New Bedford, “onde foram muito bem recebidos e onde demonstraram o seu importante papel como grandes embaixadores da cultura, do folclore e das tradições”.

A governante, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, congratulou a Casa do Povo da Camacha, entidade promotora do evento, “pelo dinamismo e empenho em todas as suas atividades” e com a garantia de apoio do Governo Regional também neste Festival “apesar de possíveis atrasos inerentes à transição do quadro de apoio”.

A 33.ª edição do ART’Camacha decorre no Largo da Achada entre os dias 9 e 15 de agosto.