É já a partir do dia 17 de outubro que regressam as noites mais divertidas ao MadeiraShopping, para todos aqueles que querem testar a cultura geral - e haverá prémios.

De 17 de outubro a 14 de novembro, todas as quintas-feiras, o MadeiraShopping abre as portas, mais uma vez, a 5 sessões desafiantes de Quiz Nights na Praça de Restauração.

A inscrição é gratuita e realizada no local, seguindo as indicações que estarão projetadas nos ecrãs. Cada ronda é limitada a 200 participantes.

Em parceria com a Dr.Why, jogo de quiz interativo, as noites madeirenses serão preenchidas com muita cultura, suspense e palpites no Piso 1 do MadeiraShopping.

Em cada sessão, haverá duas rondas de 15 perguntas e os melhores jogadores de cada uma serão premiados com um Cartão Surprise de 30 euros, que poderá ser utilizado nas lojas do centro comercial.

Com família ou com amigos, quem quiser testar sua cultura geral e, com sorte, habilitar-se a ganhar prémios em cartão de compras pode participar todas as quintas-feiras até 14 de novembro, nas Quiz Nights do Centro.