O auditório do Centro Cultural John dos Passos recebe, amanhã, pelas 11 horas, o espetáculo ‘De Cá Para Lá’, no âmbito do festival ‘Avesso’.

“Este espetáculo parte de uma pesquisa que tenho feito ao longo destes 20 anos dedicado ao teatro para a infância junto da Companhia de Teatro Magia e Fantasia em escolas e infantários. Trabalhámos em torno da temática ‘O respeito e o amor pelos animais’. Cruzámos o Teatro com a Música, a Dança e as Artes Visuais, de uma forma lúdica e sensorial, para construir um espetáculo de entretenimento que não descura a importância das Artes no desenvolvimento psicossocial na infância O material de trabalho e pesquisa compreende, entre outros, a obra: Meu Bichinho Meu Amor de Luísa Ducla Soares e imagens que mostrem, respeito e amor pelos animais bem como os direitos da criança. Este espetáculo é uma criação dos performers Paulo Lage, Cheila Lima, Christophe Santos e a bailarina Carolina Branco”, refere a organização, em comunicado.