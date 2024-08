A Ponta do Sol vai comemorar o 50.º aniversário do 25 de Abril com um espetáculo especial, que prestará homenagem aos habitantes do concelho que se destacaram na luta contra a ditadura, pela conquista da liberdade.

O evento, organizado pelo Grupo de Folclore da Ponta do Sol e apoiado pela autarquia, incluirá uma seleção de músicas representativas da resistência popular antes e após a Revolução dos Cravos.

“Através de uma seleção musical cuidadosamente elaborada, recordaremos as canções que ecoavam nas ruas antes do 25 de Abril de 1974, refletindo a dureza da realidade social da época. Iniciaremos com uma música cuja mensagem remete para um acontecimento marcante na vida das populações da Lombada e do Lugar de Baixo, que ocorreu na década de 60, mais precisamente em 1962. Este evento foi uma revolta popular dos agricultores contra o regime ditatorial, que pretendia retirar as águas de rega dos terrenos destas localidades”, lembra a autarquia em nota de imprensa.

Prossegue dizendo que “os direitos de posse da água haviam sido adquiridos pelos proprietários agrícolas na compra dos terrenos ao Estado, conforme consta nas escrituras que formalizam a aquisição das parcelas de terra. Os populares mantiveram-se permanentemente a aguardar que a água não fosse desviada para a levada do governo. Durante esse período, houve ameaças por parte da polícia, resultando em prisões e espancamentos. No culminar da revolta, que ocorreu a 21 de agosto, uma força policial composta por mais de duzentos agentes espancou, maltratou e abriu fogo sobre os manifestantes. O resultado foi um elevado número de feridos, dezenas de presos e a trágica morte de uma jovem de 17 anos”.