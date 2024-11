A Orquestra Clássica da Madeira vai oferecer um concerto de entrada gratuita a assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres.

O concerto terá lugar esta terça-feira, dia 26 de novembro, pelas 21h00 no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na parceria entre o Parlamento e a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, na qualidade de gestora da Orquestra Clássica da Madeira.

O concerto será realizado pela Orquestra de Cordas “Ensemble XXI”, sob a direção musical de Yuriy Kyrychenko, e constituído pelo próprio Yuriy Kyrychenko, Elena Kononenko, Marcelo Caldeira, Andrei Petrov e Anahit Dalakyan nos Violinos, Rostyslav Kuts e Treneddy Maggiorani nas Violas, Stella Silvian no Violoncelo e Marcello Romagnuolo no Contrabaixo.

Quanto ao repertório, o “Ensemble XXI” irá interpretar um repertório com obras dos compositores Wolfgang Amadeus Mozart, Edward Kennedy e Scott Joplin, refere a OCM em nota de imprensa.

O Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres é assinalado anualmente a 25 de novembro, data instituída pela Resolução 52/134 da ONU a 7 de fevereiro de 2000, com o propósito de alertar para a violência física, psicológica, sexual e social que atinge as mulheres em todo o mundo.