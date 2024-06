A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, apresenta o concerto com o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’, que se realiza esta quinta-feira, pelas 21 horas, no Savoy Palace.

“É com júbilo e elevado sentido de responsabilidade que a Orquestra Clássica da Madeira apresenta esta semana mais um concerto, desta vez com o “Quarteto de Cordas Atlântico”, pode ler-se em comunicado.

Trata-se de “um concerto integrado nesta Temporada de Música de Câmara, a ter lugar no prestigioso Savoy Palace do Grupo Savoy Signature, considerado como o novo paradigma de hotel de luxo contemporâneo na Madeira”, cuja localização ”desvenda as suas deslumbrantes vistas do oceano Atlântico” combinando-as “com um design impressionante que harmoniza o arrojado, o moderno e o histórico em todo o seu esplendor”.

É já nesta quinta-feira, 13 de junho, pelas 21h, que o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’ sobe ao palco para interpretar, para deleite dos ouvintes, obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico e do português Eurico Carrapatoso, nosso contemporâneo.