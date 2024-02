Orquestra Clássica apresenta XXXVII Festival de Música da Madeira

O concerto inaugural do ‘XXXVII Festival de Música da Madeira’ será marcado pela grandiosa obra Requiem de Mozart, a ter lugar no dia 2 de março, na Sé do Funchal, pelas 21h.

O Festival de Música da Madeira que conta com um historial de excelência, remonta a março/abril de 1959.

Após nove anos de interregno, é por iniciativa da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas através da Orquestra Clássica da Madeira que este Festival é reavivado, sob a direção artística do violinista Norberto Gomes e com a chancela da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, por ter sido esta a entidade que durante cerca de trinta anos dinamizou este Festival e, por esse motivo, competia-lhe a autorização da sua reativação e o uso da marca e numeração à Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, através da Orquestra Clássica da Madeira.

Neste Festival, a Madeira irá acolher grandes artistas do panorama internacional e nacional nos fins de semana do mês de março, com início no dia 02 e encerramento no dia 23.