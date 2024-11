A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, hoje, um concerto com o ‘Quarteto de Cordas Atlântico’ com os convidados Pedro Camacho, na flauta e Duarte Santos, na marimba, pelas 21 horas, no Savoy Palace.

A atuação, juntamente com Pedro Camacho na flauta transversal e Duarte Santos na marimba, é para interpretar, para deleite dos ouvintes, obras do filipino Joshua Cerdenia, da americana Amy Beach e do brasileiro Ney Rosauro.

A junção da flauta e da marimba com o Quarteto de Cordas acaba por ser muito orgânica, porque o elemento comum que os une é a madeira. Este elemento que partilham, a madeira, e apesar de ser combinações pouco usuais, faz com que os timbres de cada um deles se fundam. De realçar o contraste temporal de cerca de cem anos entre as peças que irão ser interpretadas pelo flautista e pelo percussionista juntamente com o Quarteto, são elas a obra Heavenward de Joshua Cerdenia, escrita em 2014 e estreada em 2016 que contará com a participação de Duarte Santos na marimba, e a obra “Theme and Variations” de Amy Beach que contará com a participação de Pedro Camacho na flauta.

Quanto ao Quarteto de Cordas ‘Atlântico’, este surgiu com o propósito de abordar o imenso repertório escrito para esta formação ao longo dos últimos 300 anos da história da Música. Este Quarteto é composto por instrumentistas de várias origens e escolas de formação, tendo sido criado no seio da Orquestra Clássica da Madeira. A sua dimensão possibilita uma mobilidade e adaptabilidade podendo se apresentar nas mais variadas situações. Os protagonistas deste Quarteto são Natacha Guimarães e Joana Costa no violino, Marta Morera na viola d´arco e Jaime Dias no violoncelo.

Salientar que a Orquestra Clássica da Madeira, que conta com sessenta anos de existência no panorama artístico-cultural da Região Autónoma da Madeira, sente-se reconhecida com esta parceria na medida em que lhe tem permitido receber os seus convidados maestros e solistas, com a dignidade que merecem. Por outro lado, a realização de concertos no Savoy Palace tem possibilitado ao público usufruir da hospitalidade e da beleza deste magnifico espaço, cuja localização desvenda as suas deslumbrantes vistas do oceano Atlântico e dos seus jardins combinando-as com um design impressionante que harmoniza o arrojado, o moderno e o histórico em todo o seu esplendor.

De referir que o Grupo Savoy Signature é uma das marcas que estão associadas à Orquestra Clássica da Madeira, que desde setembro de 2023, tem vindo a apoiar o projeto cultural de música erudita levando ao público a vivenciar momentos de elevada fruição artística através dos ensembles da Orquestra Clássica da Madeira.