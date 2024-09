A Orquestra Clássica da Madeira realiza neste sábado, 28 de setembro, às 18h00, um concerto sob a direção do maestro francês Benoît Fromanger. O evento acontece no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira e traz um programa diversificado, incluindo obras de Richard Strauss, Charles Gounod e a icônica Sinfonia N.º 40 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Os ingressos estão disponíveis por 20€, com descontos para crianças, jovens e idosos acima de 65 anos. O concerto será gratuito para estudantes do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, mediante apresentação de cartão estudantil e disponibilidade de espaço. O evento promete uma experiência musical rica e intimista, celebrando obras clássicas que fazem parte do patrimônio cultural imaterial.