Acontece amanhã, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto com o quinteto de metais ‘MadBrass 5’, pelas 18 horas, a cargo dos músicos Mário Pinto e Rui Vidal - Trompete, Rúben Silva - Trompa, Luís Rodrigues - Trombone e Fabien Filipe - Tuba.

“Para este concerto os dedicados músicos da secção dos metais da Orquestra Clássica da Madeira, prepararam um programa especial de grande valor artístico e musical com obras dos americanos Verne Reynolds, Michael Kamen e Richard Roblee e do português Joly Braga Santos, como forma de homenagear o centenário do seu nascimento que aos 18 anos de idade iniciou a vida de compositor e dedicou a sua vida à causa musical tendo assumido como responsabilidade sua a sensibilização dos jovens para se dedicarem à arte musical, tendo sido um dos fundadores da Juventude Musical Portuguesa.

Neste concerto serão interpretadas obras brilhantes e virtuosas destes compositores que irão preencher a alma de quem toca e de quem ouve numa simbiose natural entre o interprete e o ouvinte.

É com estes projetos de música de câmara que a Orquestra Clássica da Madeira promove, assim, a possibilidade aos nossos músicos de se apresentarem ao público em formações pequenas e com uma exposição e maior envolvência pessoal enquanto música de câmara”, ressalva o diretor artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, em nota às redações.

Os bilhetes terão o custo de 10 euros.

PROGRAMA

Verne Reynolds [1926-2011] – Suite for Brass Quintet

Joly Braga Santos [1924 – 1988] arr. Adélio Carneiro - Abertura “Sobre um tema de carácter Alentejano”

Michael Kamen [1948-2003] – Brass Quintet

Richard Roblee [n 1943] – American Images

Arr. Lew Pollack – That´s A Plenty