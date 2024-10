A Comissão de Proteção Crianças e Jovens de Machico, em colaboração com a Câmara Municipal de Machico e a Editora d’Ideias, têm a honra de lançar, pela primeira vez na Madeira, o livro ‘O que se passa na infância não fica na infância’ coordenado por dois trabalhadores da infância, Juiz Desembargador Paulo Guerra e João Pedro Gaspar.

Este evento terá lugar no dia 14 de outubro, pelas 14h30 no Fórum Machico. A sessão de apresentação estará a cargo de Joana Gomes. Este projeto foi simbolicamente lançado no Dia da Criança, na Assembleia da República, neste ano que se comemora os 50 anos do 25 de Abril e está integrado numa campanha que “visa promover o combate aos maus-tratos infantis, pressagiando um ‘manifesto’ que defenda alertar a opinião pública para esta problemática, reunindo um conjunto de abordagens pessoais e multidisciplinares, com o foco nas consequências irreversíveis e duradouras das experiências adversas na infância. São 50 testemunhos do tamanho de cada história de vida, capazes de nos levar a embalar os verbos ‘Acreditar’ e ‘Prevenir’ no que à infância diz respeito”, explica nota enviada à imprensa.

Refira-se que as receitas da venda do livro revertem a favor da PAJE (Plataforma de Apoio a Jovens ExAcolhidos, entidade que em Portugal se dedica a apoiar jovens adultos que cresceram em Casas de Acolhimento). A entrada para o evento é livre.