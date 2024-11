O Grupo de Teatro da Casa do Povo de Campanário leva ao palco do auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, nos dias 15 e 16 de novembro, às 21h00, a peça ‘O Conto da Ilha Desconhecida’, uma adaptação do conto original de José Saramago.

O texto aborda o inconformismo face às questões mundanas e quotidianas, “a consequente necessidade da procura de um ideal e da realização pessoal, colocando em primeiro plano os sonhos e anseios do individuo”.

A adaptação é de David Sousa, que assina a encenação juntamente com Márcio Sousa, sendo o elenco composto por Ana Dias, Cristina Mendes, Gerónimo Pereira, Idalino Rodrigues, David Sousa, Márcio Sousa, Marlene Vieira, Martinho Afonseca, Nuno Fiqueli, Paula Silva e Raquel Sousa.

Os bilhetes custam três euros, sendo que, para reservas e mais informações, os interessados devem entrar em contacto com a Casa do Povo do Campanário, nomeadamente através dos números 291 950 340 e 923 520 097, ou do email casapovocampanario@gmail.com.