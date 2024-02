‘Nostalgia - Sinto a tua ausência’ de José Maria Ramada apresentado na Biblioteca Municipal do Funchal

É já esta quarta-feira, dia 21 de fevereiro, que será lançada a obra Nostalgia/Cravos de Poeta’, de José Maria Ramada, numa apresentação que terá lugar na Biblioteca Municipal do Funchal, pelas 18 horas.

Conforme informa uma nota enviada à redação, este livro combina a prosa com poesia, funcionando como um “dois em”, com duas capas, uma para cada título e género literário

De assinalar que este se trata de um volume publicado em Fafe, em 2023, pelo Mundo Latino Edições, que contou com o apoio do Município do Funchal.

Em “Nostalgia - Sinto a tua ausência”, obra de cariz poético, o autor “leva-nos a viajar com ele até à saudade, idealizando em nossa mente o seu desejo de regresso ao passado, impulsionado por lembranças e memórias de momentos felizes com alguém muito amado, que já não está presente”, ao passo que em “Cravos de Poeta”, um pequeno romance, passado numa aldeia suíça e na terra natal do escritor, “o leitor acaba por sonhar através dos sonhos de outrem... do escritor, muitas vezes sentindo a ausência de alguém, sentindo a nostalgia de quem já partiu ou não está presente naquele momento”, segundo se lê nas respetivas sinopses.

O autor é natural de Medelo, concelho de Fafe, e foi emigrante na Suíça, onde trabalhou na área da restauração, como chefe de cozinha e formador. Sempre acalentou o sonho de publicar um livro de poesia, tendo-o materializado em 2014, ao dar à estampa a obra intitulada “Vagueando em Sonhos”. Desde então já publicou outros títulos e participou em mais de 30 antologias poéticas e coletâneas de contos.

Este evento é de entrada livre.