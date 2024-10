O NEXT prepara-se para “embarcar numa viagem mágica e cheia de surpresas nesta passagem de ano, com uma festa de réveillon inspirada no mundo encantado de “Wonka”, onde cada momento será uma doce delícia para os sentidos”.

Em nota de imprensa, o espaço recorda as palavras de Willy Wonka: “A vida é como uma caixa de chocolates: nunca se sabe o que se vai encontrar.” Imbuído pela fantasia e pela extravagância deste universo imaginado, o evento promete ser uma celebração inesquecível, repleta de cores, sabores e mistérios dignos da fábrica de chocolate, uma das grandes produções cinematográficas protagonizadas por Timothée Chalamet.

A festa de réveillon será uma experiência única, que combinará música, gastronomia, performances e muito entretenimento. O evento contará ainda com detalhes visuais e surpresas, como uma decoração encantada, transportando os convidados para um mundo de fantasia, onde cada esquina promete um novo mistério digno da fábrica de Willy Wonka.

Além da presença de personagens icónicas do universo Wonka, a noite será também animada pelo reconhecido dj Fran Deeper, que viajará diretamente de Espanha com uma seleção especial de música na bagagem.

Fran Deeper é conhecido pelas misturas de deep house, nu-disco e funk, adicionando aos seus sets uma vibração envolvente e sofisticada. Fundador da editora Spa in Disco, Fran Deeper tem uma sólida presença na cena musical europeia e promete criar uma atmosfera inesquecível para a passagem de ano.

O evento oferece várias opções para os participantes. O jantar, com serviço de bebidas incluído, tem o valor de 195€ por pessoa. Para quem deseja uma experiência mais completa, a opção de jantar com acesso ao rooftop, bar aberto e ceia está disponível por 320€. Para aqueles que preferem apenas o ambiente festivo, o acesso ao rooftop, com bar aberto e ceia, pode ser adquirido por 175€”, adianta ainda o NEXT.