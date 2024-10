Museu Etnográfico da Madeira inaugura exposição ‘Onde a Lã Vive’

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura (SRETC), através da Direção Regional da Cultura, e localizado na Ribeira Brava, inaugura a mostra “Onde a Lã Vive”, amanhã, dia 17 de outubro, pelas 17h30.

Leia a nota de imprensa da SRETC:

“Trata-se de uma exposição temporária, que se insere num projeto mais vasto, que tem sido desenvolvido, nos últimos anos, pelo MEM, o qual, para além do projeto expositivo, procura contemplar outras vertentes de divulgação cultural.

Estas mostras temporárias tratam-se de um trabalho de investigação e divulgação apenas da responsabilidade dos técnicos da equipa do museu, mas, em alguns anos, temos procurado, igualmente, estabelecer parcerias com outras instituições ou privados e envolver a comunidade.

Este ano, o projeto resulta de uma parceria com o Coletivo Enfia o Barrete (Irina Andrusko e Luz Ornelas) teve, ainda, a colaboração da autora Rafaela Rodrigues e é o resultado da recolha e estudo prático à volta de dois rebanhos em regime silvipastoril (ACGSP), duas fiandeiras de lã Isabel da Eira e Isabel Ferreira e o repertório de tricot/malhas.

Tem como objetivo dar a conhecer a lã, uma matéria-prima regional, ao longo do seu ciclo completo, desde a pastagem até à sua transformação em objeto, destacando a sua ligação à natureza e o papel fundamental do homem neste processo. O percurso expositivo abrange o trajeto da lã, desde o mundo vegetal e animal até à sua integração na cultura.

Ao reconhecer este património e afirmar o seu valor, a exposição propõe uma interpretação contemporânea da lã e das tradições a ela associadas, recorrendo a experiências artísticas. O percurso recriado no espaço museológico procura compreender o que já existia na Região Autónoma da Madeira, o que ainda persiste e o que poderá surgir no futuro, tendo sempre em consideração a realidade atual. Trata-se de um encontro íntimo entre o visitante e a lã.

Esta exposição não abrange toda a produção de lã na Madeira, nem todo o património cultural a ela associado, e não se configura como um estudo exaustivo.

Para além da exposição temporária inclui um projeto editorial, este ano, o N.º 8 da Coleção Cadernos de Campo, livro/catálogo, que será lançado posteriormente e que contextualiza e desenvolve, de forma mais profunda, a exposição, ponto de partida deste projeto; Inclui ainda um vídeo, exibido durante a exposição e divulgado online e que será o N.º4, da série de documentários do MEM, “Museus Vivos”, com produção, realização e montagem de Rui Dantas e ainda várias oficinas práticas, promovidas por especialistas ou artífices em parceria com os serviços educativos do Museu, durante o período de exibição da exposição.

Ainda antes do final do ano, contemplará, também, a apresentação pública do livro infantojuvenil de Rafaela Rodrigues, “A fiandeira”, um complemento importante, no que toca à mediação cultural.”