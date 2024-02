‘Mulheres Extraordinária’ esta sexta-feira no Convento de Santa Clara

Assim, na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro, decorre mais uma iniciativa da rubrica ‘Mulheres Extraordinárias’ no Convento de Santa Clara sob a temática ‘Silêncios (no feminino)’, pela mão de Rita Rodrigues.

Esta visita guiada, que tem início às 18h, da próxima sexta-feira, 23 de fevereiro, está aberta ao público em geral mas, carece de confirmação de presença através do email madeiraadorosermulher@gmail.com . ....

No formato de uma visita guiada pelo Convento, Rita Rodrigues vai abordar e desmistificar a vivência deste Convento dando a conhecer as mulheres que por ali passaram e fizeram deste monumento uma referência espiritual, turística, social e económica ao longo de vários séculos.

Pretende-se com esta ação abordar alguns nomes de clarissas, que passaram pelo Convento de Santa Clara, marcando uma narrativa no feminino, nos séculos XV a XIX, desde a entrega espiritual, por um lado, mas também a sua capacidade de gestão de um Convento que foi, de certa forma, uma grande “empresa” agrícola.

Rita Rodrigues (Funchal, 1960)

Possui doutoramento em Estudos Interculturais e mestrado em História / variante História da Arte, pela Universidade da Madeira; licenciatura em Artes Plásticas / Pintura pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira (1986).

É investigadora integrada do centro de investigação ARTIS do Instituto de História da Arte / Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro do CIERL – Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira.

Desenvolve investigação na área da pintura, imaginária e talha dos séculos XVI-XIX, e da encomenda artística, no Arquipélago da Madeira.

É autora de livros, artigos em dicionários, revistas, catálogos e guias patrimoniais. Tem colaborado como co-curadora em várias exposições no Arquipélago da Madeira e Lisboa.

É Chefe de Divisão de Estudos do Património na Direção Regional da Cultura, desde 2020, estando nesta direção, em regime de mobilidade, desde 2015.