‘O Mundo começa aqui!’ dá nome à exposição de arte moderna e contemporânea que será inaugurada na próxima quarta-feira, dia 8 de maio, às 17h00, no Monte Palace Madeira - Jardim Tropical, num momento que contará com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e do empresário José Berardo.

Consistindo numa celebração da diversidade artística e um testemunho do compromisso contínuo do Monte Palace Madeira com a preservação e promoção das artes, a mostra, que abre ao público dia 9, destaca artistas nacionais relevantes dos séculos XX e XXI. Entre os quais: Lourdes Castro, Helena Almeida e Ângelo de Sousa e outros ainda em atividade como Pedro Cabrita Reis, Fernanda Fragateiro e José Loureiro, além da imponente obra ‘Coração Independente Vermelho’ de Joana Vasconcelos.

‘O Mundo começa aqui!’ representa um marco na jornada do Monte Palace, com a incorporação de uma coleção inédita de arte moderna e contemporânea que contempla mais de 200 obras.

Desde pintura, escultura, fotografia, vídeo e instalação, haverá muito para ver e explorar, através de uma visão abrangente do panorama artístico nacional e internacional. Note-se que a exposição ocupará dois pisos do Museu Monte Palace Madeira, sendo dividida em dois núcleos: ‘O Início da viagem’ e ‘A descoberta da escala’.

Paulo Neves realiza residência artística

Neste âmbito, o artista Paulo Neves foi convidado a realizar uma residência artística no local, criando um conjunto de esculturas com madeira de sequoia de uma árvore do jardim, presentes no Museu.

Além dos artistas nacionais, a exposição também contará com obras de renomados artistas internacionais, como Willem de Kooning, Ana Mendieta, William Kentridge, entre outros representantes de diversas partes do mundo.

“Esta exposição não só fortalecerá a posição do Monte Palace Madeira como um destino cultural de renome, mas também contribuirá para o crescimento do turismo cultural na Região”, releva ao JM o Monte Palace, o qual, ao abrir as suas portas para esta nova coleção, reafirma o seu compromisso de continuar a enriquecer a vida cultural da Madeira.

De referir que, além do presidente do executivo regional e de José Berardo, é espera na inauguração a presença de membros da comunidade artística, autoridades locais e entusiastas da arte.